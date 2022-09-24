خبير اقتصادي: الليبيون تحولوا لشراء السلع الأساسية فقط

الوطن| رصد

قال الباحث الاقتصادي، بشير مصلح، إن هناك تغيرات اجتماعية طرأت في السنوات الأخيرة على نمط الاستهلاك اليومي للمواطنين.

وأضاف مصلح، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الشراء أصبح يقتصر على السلع الأساسية فقط، لا بل إن الشراء يجري بالقطعة مع الغلاء وضعف القدرة الشرائية للدينار.

وأشار إلى أن الحرب في ليبيا طاولت الوضع الاقتصادي، ما ساهم في تردي الظروف المعيشية لتصبح بالغة القسوة على الناس الذين ينتظرون أمام عتبات المصارف التجارية بغرض الحصول على سيولة نقدية.