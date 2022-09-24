خاص… “الغويل” لصدى: هذه أسباب إنسحابي وخروجي من العمل

صرح وزير الدولة لشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية “سلام الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن خروجه وانسحابه من العمل منذ فترة هو بسبب نفود بعض الشخصيات داخل الإدارات ، حيث أصبح أقوى من نفوذي ونفوذ بعد الوزارء بسبب دعم بعض الشخصيات لهم رغم مساهمتي في إنشاء هذه الحكومة لم يعد أحد يهتم لوجهة نظري الأمور الذي فرض علي إحترام نفسي والانسحاب.

وأضاف “الغويل”: يجب الخروج بليبيا بإتفاق يجمع الجميع كما حصل في تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط واليوم أصبحنا نشاهد بوادر هذا الإتفاق بإرتفاع معدلات إنتاج وتصدير النفط.

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