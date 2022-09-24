عون يدعو الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط

الوطن|رصد

قال وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية محمد عون، إنهم وجّهوا المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة استكشاف المزيد من مناطق الدولة الليبية، البحرية والبرية إضافةً لتطوير الاكتشافات النفطية والغازية في ليبيا.

وأوضح عون في تصريحاتٍ صحفية، خلال معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة أن هذا المعرض هو دعوة للشركات الأجنبية والعربية لبدء الاستثمارات في ليبيا، ولتشجيع المستثمرين الأجانب لرؤية الواقع الليبي وما وصل إليه قطاع النفط من تطور.

وأضاف وزير النفط والغاز منتهي الولاية أن الإنتاج في نهاية عام 2022 سيكون قريباً من الإنتاج اليومي الحالي للنفط الخام وهو مليون و200 ألف برميل يوميًا.