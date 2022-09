“مستشار وزارة النفط والغاز” : قطاع النفط بحاجة كبيرة إلى مجهودات مضاعفة لإعادة قدراته

قال مستشار وزارة النفط والغاز “أحمد الغابر” في تصريح خاص لتبادل : قطاع النفط بحاجة كبيرة إلى مجهودات مضاعفة لإعادة قدراته وأننا نعمل بجد وإجتهاد لتنمية بعد مروره ببعض المراحل التي أعاقته ,والأن يتعافي وبقوة ,ومايحتاجه الليبين الاستقرار والتفاهم وخدمة الوطن والإخلاص له .

وأكد ” الغابر” بأنه هناك طلب كبير بالسوق الدولي للنفط ورغبة بالاقتناء النفط والغار الليبي, وأن ليبيا بها مقدرات كبيرة تحت الأرض , ولابد أن نشاركها للعام من أجل أن نجني بها استثمارات وتنمية وخير للبلاد والمواطنين.

