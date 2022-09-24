اجتماع أمني لحل أزمة الاختناق المروري في شوارع العاصمة طرابلس

عقد مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص اجتماعاً مع مندوبين عن الإدارة العامة للدعم المركزي ومكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، لمناقشة مشكلة الاختناقات المرورية داخل العاصمة طرابلس.

وناقش المجتمعون مشاكل الاختناق المروي وكيفية وضع الحلول للمشاكل التي تواجه سير العمل بما يضمن تسهيل حركة السير بالطرق العامة داخل المدينة.

واستعرض المجتمعون نتائج الجولة الأخير في أحياء عدة بالعاصمة، حيث ضبطت الدوريات أكثر من 450 مخالفة مرورية، بالإضافة إلى حجز 227 مركبة آلية تتجول دون لوحات معدنية داخل بلدية حي الأندلس، وشملت الجولة جزيرة الدرن، وجزيرة حي الأندلس، وطريق حي الأندلس، وجزيرة باب العزيزية، والإشارة الضوئية التضامن، والإشارة الضوئية الصالات.

وقالت المديرية إن أكثر من 40 شرطيًا تابعين لقسم مرور أبوسليم خرجوا باتجاه الحدود الإدارية للتعاون مع قسم مرور حي الأندلس عقب نجاح القسم برئاسة المقدم محمد يحيى في الحد من ظاهرة السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية داخل أبو سليم.