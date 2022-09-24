إيقاف الإمداد المائي بمنطقة باطن الجبل لحين إتمام عملية الصيانة

أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي بغريان إيقاف الإمداد المائي، وقفل صمام تغذية منطقة باطن الجبل، بسبب حدوث إعتداء وكسر بالخط الرئيسي أبوزيان الرحيبات، والمغذي لمدن الجبل الغربي ،وتحديداً عند محطة تغذية يفرن،الأمر الذي تسبب في هدر كميات كبيرة من المياه .

وأوضحت إدارة الجهاز، إن كمية ضخ المياه الحالية تقدر بحوالي 100 ألف متر مكعب يومياً،مؤكدة إستئناف عمليات التشغيل والضخ ،فور إنتهاء فرق الصيانة من أعمال الإصلاحات.

يشار إلى أن غالبية أهالي مواطني مدن الجبل الغربي، يعانون من مشكلة نقص المياه ،وارتفاع تكاليف نقل صهاريج المياه من 70 وحتي 150 دينار على حسب بعد وقرب المسافة من الآبار.