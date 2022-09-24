تايمز أوف مالطا: مالطا تسعى ﻹقامة روابط بحرية وجوية مباشرة مع ليبيا

أعرب رئيس الوزراء المالطي “روبرت أبيلا” عن رغبته في إقامة روابط بحرية وجوية مباشرة بين ليبيا ومالطا.

وأكد أيضاً بأن مالطا ستواصل الضغط من أجل بقاء ليبيا على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وسيتم تعزيزها بالتأكيد في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي .

وبحسب صحفية تايمز أوف مالطا ركزت المناقشات أيضًا على مجالات التعاون المحتملة الأخرى بما في ذلك الرعاية الصحية والتجارة والتعليم والطاقة .

وأضاف “روبرت” أن مالطا ملتزمة بالحفاظ على علاقة قوية مع ليبيا والشعب الليبي .

وتابع بالقول إن مستقبل ليبيا يجب أن يقرره مواطنوها فقط ولا ينبغي أن يكون هناك أي تأثيرات خارجية .

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