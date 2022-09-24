خاص.. “الدعاس” يفصح لصدى عن الخدمات التي يقدمها مصرف التجاري الوطني فرع المدار

صرح مدير مصرف التجاري الوطني فرع المدار “صلاح الدعاس” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: افتتحت هذه الوكالة بتاريخ 27/ يوليو /2022، حيث تقدم الخدمات لكافة التجار ورجال الأعمال وشركات الكبرى والصغرى، كما تم فتح العديد من الحسابات منها: نقاط البيع الخاصة بالتجار وكذلك خدمة يسر باي.

وأضاف “الدعاس” بالقول: بأن السيولة متوفرة بالمصرف، حيث توجد آلات للسحب الذاتي بالوكالة، بسقف سحب اليومي 700 دينار، وكذلك يوجد سحب نقدي لنقاط البيع ونستطيع توفير للتاجر القيمة الشهرية التي يبيع بها، وإذا انت السيولة غير متوفرة يتم تحديد له نسبة.

وتابع بالقول: يتوفر خدمات إصدار البطاقات الاكترونية منها: بطاقة “ورليد” الخاصة بالاغراض الشخصية، والنمو، والتدوال، وجميع خدمات ال SMS.

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