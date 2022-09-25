طقس معتدل في أغلب مناطق البلاد لهذا اليوم

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود أغلب مناطق البلاد طقسًا معتدلًا اليوم، بينما تسجل الحرارة ارتفاعًا غدًا على المناطق الغربية وتمتد ليوم الثلاثاء إلى مناطق الشمال الشرقي.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبداية من مساء يوم الثلاثاء تتكاثر السحب مجددًا على أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق ثم تنخفض بدايةً من مساء الثلاثاء.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا من مساء يوم غد.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ووتراوح درجات الحرارة بين 33 و37 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على الواحات.