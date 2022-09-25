ارتفاع جديد للدولار وتراجع اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 25 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 25 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0389 دينار، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8832 دينار، والجنيه الاسترليني 5.4662 دينار، والدولار الكندي 3.7078 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2737 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3407 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3719 دينار، والدينار التونسي 1.5352 دينار، والدرهم المغربي 0.4637 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 25 سبتمبر 2022: