لجنة مؤتمر دعم عجلة التنمية تكرم المسؤولون بمطار بنينا الدولي ورئيس مرور بنغازي 

بنغازي 25 سبتمبر 2022 (وال) _ كرم وفد من هيئة الاستثمار العسكري بتكليف من رئيس الهيئة لواء (رمضان بوعائشة) واللجنة العليا لمؤتمر دعم عجلة التنمية، مدير أمن مطار بنينا (سعد العكوكي)، و مدير عام مطار بنينا (عبدالله حمد الشافعي)، ونائب مدير عام مطار بنينا الدولي (مفتاح الفسي)، إضافة إلى رئيس قسم المرور وتراخيص بنغازي عميد (حمدي البرغثي).

هذا وقال مقدم (عمر حلوم الزوي) رئيس لجنة مراسم والإستقبال بالمؤتمر ومدير مكتب العلاقات العامة بالهيئة:

“كلفنا من قبل رئيس الهيئة واللجنة العليا للمؤتمر بتكريم هؤلاء الأشخاص، على ماقدموه من مجهودات كانت لها أثر فاعل في نجاح المؤتمر، ومن دواعي سرورنا أن نتواجد اليوم صحبة اللجنة الإعلامية للتكريم، شاكرين تعاونهم معنا طيلة أيام المؤتمر الذي عقد في الأيام الماضية”. (وال _ بنغازي) ر ع

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