الدولار يرتفع واليورو والإسترليني ينخفضان بالسوق الرسمية

ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد إلى 5.03 دينار مقابل سعر 5 دنانير الذي سجله الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.88 دينار مقابل 4.91 دينار ليبي أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.46 دينار مقابل 5.62 دينار الأسبوع الماضي.

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار الخميس، والدرهم الإماراتي إلى 1.37 دينار من 1.36 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: