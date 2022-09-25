هيئة مكافحة الفساد الزاوية تتابع سير عمل اللجان المشكلة

عقد بفرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالزاوية

اجتماع ضم مدير فرع الهيئة ورؤساء أقسام متابعة القطاع العام ومتابعة القطاع الخاص ومتابعة القطاع المالي والشؤون القانونية .

وتم خلال هذا الاجتماع عرض الأعمال التي تم إنجازها من قبل الأقسام و اللجان المشكلة والمتعلقة بمتابعة سير العمل والأداء المؤسسى لمختلف القطاعات والمؤسسات بالزاوية .

كما استعرض مدير فرع الهيئة بالزاوية نتائج الاجتماع المشترك لنيابة مكافحة الفساد ونيابة النظام العام بالمنطقة الغربية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنعقد خلال الفترة الماضية بمدينة زوارة .

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