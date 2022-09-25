خاص.. “الرعيض” يكشف لصدى تفاصيل اجتماع لجنة الأمن الغذائي

قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال الاجتماع الأول للجنة الأمن الغذائي: إنعقد أول اجتماع للجنة الأمن الغذائي ، وهذه اللجنة مكونة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني وعدد من وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والتخطيط .

وتابع بالقول: هذه اللجنة بدأت عملها اليوم بأول اجتماع ، وبالتأكيد هناك بعض الملاحظات بالقرار تم تناولها وأيضاً إقترحنا تشكيل لجان فرعية تعمل تحت هذه اللجنة لدعم الانتاج في ليبيا بصفة عامة.

وأفاد بالقول: ونحن كقطاع خاص أكدنا على ضرورة دعم الانتاج وخاصة الانتاج الزراعي ونشر ثقافة العمل بين الليبيين لأنهم لم يكونو منتجين لن يكون هناك دولة ولابد للناس أن تعمل ومن يعمل سنقوم بمساعدته لإفادة نفسه والمجتمع ، وكان اجتماع جيد ونعتقد أن هذه اللجنة خلال فترة ستعطي الكثير من التوصيات للحكومة بشأن إتخاذ قرار يدعم الإنتاج المحلي بداية من الزراعي ثم الصناعي ثم الخدمي ..

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