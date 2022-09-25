الصديق الكبير: حريصون على تشجيع الاستثمار في الأردن

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التقى محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، في عمان، اليوم الأحد.

ووفق بيان للحكومة الأردنية، فقد أشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، الداعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، سيما في المجالات المالية والمصرفية.

وأكد الكبير الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ نظرا لما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات.

من جهته، أكد رئيس وزراء الأردن على وقوف الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب ليبيا الشقيقة، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقا من المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأشقاء الليبيون لدى الأردن.

كما أكد أهمية الاستثمارات الليبية في المملكة والتطلع لتوسيعها، مشيرا إلى أن الاستثمارات الليبية كانت على الدوام نموذجا حيا للاستثمار الناجح والمستدام.