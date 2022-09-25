خاص.. النائب الأول لرئيس مجلس وزراء الوحدة الوطنية يصرح لصدى حيال لجنة الأمن الغذائي

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص اجتماع لجنة الأمن الغذائي أن اللجنة صدرت بقرار من مجلس الوزراء “اللجنة العليا للأمن الغذائي” ، وبدأنا قي الاجتماعات الفعلية وشكلنا لجان فرعية وبدأنا في الخطوات الأولى وسيكون لها مستقبل في الأمن الغذائي بوجود الناس المتخصصين والعمل سيبدأ من الآن .

وتابع بالقول حيال ما إن كانت اللجنة تعد رقابة مصاحبة على الجهات المختصة بالأمن الغذائي قال “القطراني”: اللجنة مقصود منها وضع أساس للأمن الغذائي ولا أعتقد بأن تكون رقابة مصاحبة ولكن نحن نستعين بكل الخبرات بهذا المجال.

وتابع بالقول:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية