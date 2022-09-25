خاص.. وزير الصناعة بالوحدة الوطنية لصدى: هذه أسباب وضعنا آلية للأمن الغذائي

قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبو هيسة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: اجتمعنا اليوم كلجنة الأمن الغذائي وهي تعني بوضع كيفية وضع خطة للأمن الغذائي للدولة الليبية .

وتابع بالقول: حقيقةً بدأنا بشكل فعلي في إجراءات عملية لهذا الموضوع ، والتي تبدأ بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي وهذه اللجنة تتكون من مجموعة خبراء .

وتابع بالقول: نحن في وزارة للصناعة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لهذه اللجنة من خلال وضع آليات وتصورات للبرنامج الصناعي المناط بما يتم الاتفاق عليه في هذه اللجنة من خلال البدء في مشاريع زراعية بعد زراعتها جني المحاصيل ستحتاج بشكل أو بآخر إلى قنوات تستوعب هذه المنتجات.

وأضاف بالقول: ويتأتى ذلك من خلال وضع مصانع لاستيعاب هذه المنتجات وتحويلها إلى منتج نهائي أو نصف مصنع حسب الطلب ومن ثم نؤكد على هذا البرنامج بأنه وطني بإمتياز ويجب الاهتمام به ونحن عازمون في حكومة الوحدة الوطنية على المضي قدما في التجهيز وبشكل كامل لوضع تصور ووضع برامج عملية للأمن الغذائي أسوةً بباقي الدول ، لأن العالم يمر بأزمات وتحولات جيوسياسية وغيرها والحروب والأزمات والأمراض وغيرها تحتم على كل المسؤولين والحكومات أن يقومو بوضع آلية لأمن غذائي يستنفع به المواطنون في البلد .

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