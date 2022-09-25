خاص..”الفطيسي” لصدى: نرغب في تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ خطتنا بشأن الأمن الغذائي

كشف مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حيال لجنة الأمن الغذائي؛ خلقنا نوع من رسم سياسة خاصة بالأمن الغذائي وقمنا بإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء وبدوره قام بإنشاء اللجنة العليا للأمن الغذائي وهذه اللجنة مهمتها تبدأ الآن وتكون بمثابة لجنة إنذار المبكر فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وتابع بالقول: نحن نمر في أزمات سواء داخلية أم على المستوى الدولي فالأمن الغذائي هو الأهم ويعد في المرتبة الأولى على مستوى الأمن القومي ، فالحكومة شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بمثابة أنه رئيس اللجنة العليا .

وكشف قائلاًي سنعد خطة استراتيجية للأمن الغذائي وستأخذ الخطة وقت ولكن هناك خطة على المدى القصير والمدى الطويل ، مؤكداً على رغبتهم في تشجيع القطاع الخاص ليبدأ هو في تنفيذ هذه الخطة مضيفاً بأن قيام الحكومة بالزراعة والحصد وغيره قمنا بتجربته سابقاً وفشل ..

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