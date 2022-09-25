الكبير: المملكة الأردنية تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة

أكد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال لقائه رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة في عمان اليوم، الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ نظرا لما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات.

وأشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، الداعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، سيما في المجالات المالية والمصرفية.

من جهته، أكد الخصاونة على وقوف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب ليبيا الشقيقة، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقا من المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأشقاء الليبيون لدى الأردن.

وأكد الطرفان على أهمية الاستثمارات الليبية في المملكة والتطلع لتوسيعها، حيث أن الاستثمارات الليبية كانت على الدوام نموذجا حيا للاستثمار الناجح والمستدام.