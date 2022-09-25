ثلاثة توجيهات جديدة من الدبيبة للشؤون الاجتماعية بخصوص منحة الزوجة والبنات

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ثلاثة توجيهات جديدة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن عملية صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 سنة، خلال استلام البطاقات المصرفية الخاصة بالمنحة، وذلك تقديرًا لظروف المستفيدات من المنحة.

وينص الكتب الموجه إلى الوزارة على ضرورة تمديد ساعات العمل للعاملين بمكاتب الشؤون الاجتماعية لصرف البطاقات للمستفيدات، وكذلك وضع آلية مناسبة للتوزيع من خلال تحديد قوائم يومية للتوزيع وإعلانها في وسائل الإعلام كافة وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لانتظار المستفيدات من المنحة.

وأشار الدبيبة إلى الملاحظات الواردة بالصعوبات التي تواجه توزيع بطاقة منحة الزوجة مكاتب الشؤون الاجتماعية كافة، وتواجد المستفيدات من البطاقة لساعات طويلة أمام المكاتب دون وجود أماكن مخصصة للانتظار وبطريقة غير منتظمة سببت ازدحامًا غير مبرر.