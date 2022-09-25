الدبيبة يناقش أوضاع شبكة الصرف الصحي

عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد إجتماعاً ضم كل من مع وزير الإسكان والتعمير ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبحضور كل من مدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس .

واتفق المجتمعون على وضع خطة آنيّة لمعالجة المختنقات الأساسية في كافة المدن، من خلال دعم الشركة وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها ،وتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجال الصرف الصحي في عدد من المدن التي يوجد بها مختنقات كبيرة وفق التقارير الفنية.

كما حمّل جميع الحاضرين أوضاع الصرف الصحي للشبكات متهالكة والتي يصل عمرها إلى 50 عاما، بالإضافة للسرقات والتعديات المستمرة على الأغطية الخاصة بغرف التفتيش التي بلغ عددها 700 غطاء بالطريق السريع حسب ما نقلت منصة حكومتنا الرسمية .