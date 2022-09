“الدبيبة” يتابع تنفيذ المشروعات في مجال الصرف الصحي في عدد من المدن التي يوجد بها مختنقات كبيرة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”اليوم الأحد مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” تنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الصرف الصحي في عدد من المدن التي يوجد بها مختنقات كبيرة لوضع معالجات رئيسية من خلال دعم الشركة المياه وجهاز المشروعات والمرافق وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها .

حضر الإجتماع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس .

