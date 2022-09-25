“باشاغا” يبحث مع عدد من الوزراء أعمال الصيانة وتهيئة المقرات الإدارية والخدمية والمطار بمدينة سرت

اجتمع رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” ، مع كل من وزير التخطيط والمالية “أسامة حماد” ، ووزير الأشغال العامة “نصر شرح البال محمد”، ووزير الطيران المدني “هشام أبوشكيوات” ، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “محمد فرحات” ، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية “ناجي المعداني”.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الملفات الخدمية شملت تنفيذ واستكمال مشاريع الطرق وبعض أعمال التجهيز للمرافق التعليمية والصحية، وصيانة عدد من مطارات الدولة وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، وقد تم الاتفاق على تقديم مقترح مفصل لرئيس الحكومة يتضمن حصر المشاريع المتوقفة والمتعثرة بغية استكمالها، إضافة إلى مقترح مشاريع جديدة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين في جميع البلديات وإنشاء طرق جديدة تربط المدن والمناطق الليبية، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعجيل أعمال الصيانة وتهيئة المقرات الإدارية والخدمية والمطار بمدينة سرت .

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