وضع خطة آنية لمعالجة المختنقات التي تواجه شبكات الصرف الصحي

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، إمكانية وضع خطة آنية لمعالجات رئيسية للمختنقات الأساسية التي تواجه شبكات الصرف الصحي في مدن البلاد كافة.

واطلع الدبيبة خلال لقائه رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس، على وضع شبكات المياه والصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء.

وأكد المجتمعون أن أغلب الشبكات متهالكة، ويصل عمرها إلى 50 عامًا، والسرقات والتعديات المستمرة على الأغطية الخاصة بغرف التفتيش التي بلغ عددها 700 غطاء بالطريق السريع.

وناقش المجتمعون إمكانية دعم شركة الخدمات االعامة وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجال الصرف الصحي بعدد من المدن التي توجد بها مختنقات كبيرة، وفق التقارير الفنية.