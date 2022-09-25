الرقابة الإدارية تسجل 216 قضية خلال سنة 2021 تتعلق بالإهمال واختلاس المال العام

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية تسجيل 216 قضية خلال سنة 2021 تتعلق بالمخالفات المالية، والتحقيق والتصرف في 234 ملف وتوجيه الإتهام إلى 554 شخص.

وكشفت الهيئة في تقرير لها أنها أحالت 327 متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في 121 قضية و35 متهما إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تضمنت الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، والتزوير في الوثائق الرسمية واستعمال الوثائق الرسمية والعرفية المزورة، كما تضمنت استخدام المال العام في غير الأغراض المخصصة له واختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها.