حكومة الوحدة تتخذ جملة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام

أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام ومتابعة مصروفات الوزارات والهيئات والمؤسسات.

واصدر الدبيبة تعليماته بإيقاف كل خدمات التموين بالوجبات اعتبارا من بداية نوفمبر القادم على أن تقتصر فقط على المشروبات الساخنة والماء، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة وستستبدل بالدعم النقدي بداية العام المقبل.

كما شدد الدبيبة على إيقاف تقديم الهدايا داخليا وخارجيا ومنع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب ووقف شراء السيارات لجميع. المسؤولين والموظفين بالوزارات.