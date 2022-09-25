اجتماع لمناقشة المستندات الواردة للمختنقات المستعجلة ببلديات الغرب الليبي وما تحتاجه من معالجات طارئة

اجتمعت لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية المشكلة بقرار رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب رقم (26)لسنة 2022م ، بمكتب وزارة الحكم المحلي في مقر ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية

كما ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الحكم المحلي والأشغال العامة ووزير الدولة لشئون السلطة التشريعية، مع استعراض المستندات الواردة للمختنقات المستعجلة ببلديات الغرب الليبي وما تحتاجه من معالجات طارئة.

كما أكد الحضور على الشروع فى حصر ما تحتاجه البلديات من سيارات إسعاف وصرف صحى وتوفير الإمكانيات لجهاز الحرس البلدى لمرحلة أولى .

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