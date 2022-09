ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا ” اليوم الأحد مع عدد من وزراء بحكومته تنفيذ واستكمال مشاريع الطرق وبعض أعمال التجهيز للمرافق التعليمية والصحية، وصيانة عدد من مطارات الدولة وتطوير أنظمة الملاحة الجوية.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع على تقديم مقترح مفصل يتضمن حصر المشاريع المتوقفة والمتعثرة بغية استكمالها، إضافة إلى مقترح مشاريع جديدة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين في جميع البلديات وإنشاء طرق جديدة تربط المدن والمناطق الليبية.

The post “باشاغا”يناقش مع عدد من وزراء تنفيذ واستكمال مشاريع الطرق وأعمال التجهيز للمرافق التعليمية والصحية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا