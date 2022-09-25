خلال مشاركته باجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.. “الغاوي” يُتابع مشروعات الصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء

قام وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي ” بالمشاركة في اجتماع رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ، وبحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس .

كما أكد الحاضرين بأن أغلب الشبكات متهالكة، ويصل عمرها إلى 50 عاما، والسرقات والتعديات المستمرة على الأغطية الخاصة بغرف التفتيش التي بلغ عددها 700 غطاء بالطريق السريع.

وتم الإتفاق على وضع خطة آنيّة لوضع معالجات رئيسية للمختنقات الأساسية في كافة المدن، من خلال دعم الشركة وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها ،وتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجال الصرف الصحي في عدد من المدن التي يوجد بها مختنقات كبيرة وفق التقارير الفنية.

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