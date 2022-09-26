“الدبيبة” يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتولى مهام تجميع ردود الوزارات والهيئات بشأن تقرير ديوان المحاسبة

أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار رقم (434) بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

حيث تتشكل اللجنة برئاسة وزير التخطيط المُكلف وعضوية كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الديوان، ومدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية ، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء ، ومندوب عن وزارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.

وأعطى الدبيبة تعليماته للوزارات والجهات التابعة بإحالة ردودهم حول ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة للجنة المشكلة، مع ضرورة الالتزام والتقيد والمعالجة للملاحظات الاخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية