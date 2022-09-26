السوق الرسمية: الدولار يواصل الارتفاع واليورو ينخفض قليلا

الوطن| متابعات
ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 5.05 دينار مقابل سعر 5.03 دينار الذي سجلته أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجع اليورو بفارق قرش واحد إلى 4.87 دينار مقابل 4.88 دينار ليبي أمس، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني بفارق 9 قروش إلى 5.37 دينار مقابل 5.46 دينار الأسبوع الماضي.
واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وارتفع الدينار التونسي 1.54 دينار عند 1.53 دينار.
وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
وتاليا قائمة أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|5.0389 د.ل
|5.0515 د.ل
|5.0263 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.8832 د.ل
|4.8954 د.ل
|4.871 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.4662 د.ل
|5.4799 د.ل
|5.4525 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.7078 د.ل
|3.7171 د.ل
|3.6985 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2909 د.ل
|3.2991 د.ل
|3.2827 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1344 د.ل
|5.1472 د.ل
|5.1216 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4461 د.ل
|0.4472 د.ل
|0.445 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4752 د.ل
|0.4763 د.ل
|0.474 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6566 د.ل
|0.6583 د.ل
|0.655 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.51 د.ل
|3.52 د.ل
|3.51 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3407 د.ل
|1.344 د.ل
|1.3373 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3719 د.ل
|1.3753 د.ل
|1.3684 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5352 د.ل
|1.539 د.ل
|1.5313 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.358 د.ل
|0.359 د.ل
|0.357 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4637 د.ل
|0.4649 د.ل
|0.4626 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.33 د.ل
|1.33 د.ل
|1.32 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0074 د.ل
|0.0075 د.ل
|0.0074 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.87 د.ل
|0.87 د.ل
|0.87 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2737 د.ل
|0.2744 د.ل
|0.273 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7069 د.ل
|0.7086 د.ل
|0.7051 د.ل
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