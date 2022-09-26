السوق الرسمية: الدولار يواصل الارتفاع واليورو ينخفض قليلا

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ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 5.05 دينار مقابل سعر 5.03 دينار الذي سجلته أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع اليورو بفارق قرش واحد إلى 4.87 دينار مقابل 4.88 دينار ليبي أمس، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني بفارق 9 قروش إلى 5.37 دينار مقابل 5.46 دينار الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وارتفع الدينار التونسي 1.54 دينار عند 1.53 دينار.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة أسعار العملات: