قفزة جديدة للدولار وتراجع اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 26 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0568 دينار، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8793 دينار، والجنيه الاسترليني 5.3729 دينار، والدولار الكندي 3.7109 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2741 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3455 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3768 دينار، والدينار التونسي 1.5406 دينار، والدرهم المغربي 0.4654 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022: