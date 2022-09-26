طقس معتدل وأمطار خفيفة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس لليوم، إذ يسود البلاد أجواء معتدلة مع تكاثر للسحب من حين لآخر على المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة إلى أقصى الساحل الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال والوسط بين 26 و33 درجة مئوية، وعلى مناطق الجنوب بين 35 و39 درجة مئوية ولاتتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع أن تؤثر كتلة هوائية ساخنة نسبياً غدًا على المناطق الغربية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ويمتد تأثير الكتلة الساخنة ليشمل يوم الثلاثاء أغلب مناطق الشمال الشرقي، ويكون تأثيرها سريع إذ تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجياً على مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء غد الثلاثاء مع تكاثر السحب وفرصة هطول أمطار متفرقة، ويشمل التراجع في درجات الحرارة يوم الأربعاء أغلب المناطق.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبداية من مساء غد الثلاثاء تتكاثر السحب مجدداً على أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق ثم تنخفض بدايةً من مساء الثلاثاء.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصةً على الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً من مساء غد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة بين 26 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا من مساء يوم الغد.

حالة الطقس في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 33 و37 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 36 و40 درجة مئوية، ولاتتجاوز 34 درجة مئوية على الواحات.