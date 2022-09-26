وزير النفط والغاز يجتمع مع عميد بلدية يفرن

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون”، بعميد بلدية يفرن ونخبة من مسؤولي الوحدات الإدارية وحكماء وأعيان البلدية، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للموارد البشر والتدريب ومدير إدارة التنمية المستدامة.

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بعدد من المتطلبات التي تحتاجها البلدية في عدد من المناحي اليومية من خلال بعض الأعمال التي نفدت بالبلدية والتي ترتبط بحياة المواطنيين المقميين بها، إلا أنها لم تستكمل نتيجة لبعض الصعوبات التي وأجهتها أثناء مراحل التنفيذ .

وأكّد “عون” بأن دور وزارة النفط والغاز هو اقترح سياسات العمل الخاصة ببرامج التنمية المستدامة والتي تعتبر موجهةً للمناطق المجاورة للعمليات النفطية ، وأنّ الوزارة ستعمل جاهدةً على توجيه جهات الإختصاص لتنفيذ هذه البرامج وفق المعايير الموضوعة لها .

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