الرابطة الوطنية للمجالس البلدية تطلق مشروع التميز من خلال تبادل الخبرات والتجار

طرابلس 26 سبتمبر 2022(وال)_ أطلقت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية بالتعاون مع مشروع تقارب التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بفندق باب البحر بالعاصمة طرابلس، مشروع التميز من خلال التعلم من الأقران.

وحضر إطلاق هذا مشروع نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للمجالس البلدية “علي عكاشة ” والمدير التنفيذي للرابطة “حاتم الزواغي” ومستشاري الرابطة ومدير مشروع تقارب التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “هنتر كيث” ونائب مشروع التقارب “حسنين حامد” وبمشاركة رؤساء وأعضاء عدد من المجالس البلدية .

ويهدف المشروع إلى دعم المجالس البلدية في بناء قدراتها والاستثمار في المعرفة والتعليم والتدريب والتأهيل، والعمل على تعزيز مكانه الرابطة بين البلديات بالإضافة إلى تحديد البلديات التي تميزت في مجالات محددة وتقييم أدائها من خلال نموذج التمييز وتشجيع البلديات على استثمار النجاح في ظل الأوضاع الحالية وإظهار البلديات المميزة في الخدمات المختلفة وتعزيز التعاون والشركة بين الإدارات المحلية.

و تم خلال الاحتفالية عرض أهم انشطة المشروع ومنها تحديد البلديات التي لديها تجربة ناجحة في تقديم خدمة معينة لساكنيها وتنسيق أجندة التدريب لكل زيارة ومواعيدها ووضع نموذج التميز وتحديد البلديات المستفيدة لكل زيارة وتقييم وتحديد البلدية المميزة في كل مجال. (وال _ طرابلس)

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