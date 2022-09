مع ارتفاع الدولار.. أسعار الذهب تتراجع

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين مسجلة أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي.

يأتي ذلك مع تبني المصارف المركزية الرئيسة موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لترويض التضخم المتزايد الذي أدى إلى مخاوف من أن يؤدي التشديد إلى تباطؤ اقتصادي.

بحلول الساعة 08:33 صباحًا بتوقيت غرينتش تراجع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم ديسمبر بنسبة 0.06 %، ليسجل 1654.60 دولارًا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضية، على تراجع تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 25 دولارًا لتسجل أقل مستوى في أكثر من عامين، مع ارتفاع العملة الأميركية.

في المقابل ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.05%، ليصل إلى 1644.76 دولارًا للأوقية، وتراجع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم بنسبة 0.93%، عند 18.74 دولارًا للأوقية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

من جهة أخرى، ارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.14%، ليسجّل 860.81 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.71%، عند 2087.81 دولارًا للأوقية.

