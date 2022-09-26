الحرس البلدي يضبط عدة مخالفات في المحال التجارية والمقاهي برأس لانوف

قام أعضاء جهاز الحرس البلدي براس لانوف ببلدية خليج السدرة بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية من محال المواد الغذائية والخضروات والمقاهي والمطاعم الواقعة على الطريق الساحلي.

واستهدفت الحملة التفتيش على تلك المحلات للتأكد من وجود تراخيص مزاولة المهنة وصلاحية المواد الغذائية وطرق التخزين والعرض.

وأوضح جهاز الحرس البلدي بأنه صادر خلال هذه الحملة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإحالة المخالفين لقسم المخالفات والتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.