“المقريف”يصدر قرار بتشكيل لجنة مشتركة تتولى حصر أفراد حراسة المرافق التعليمية

أصدر وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” قرارات بتشكيل لجنة مشتركة تتولى حصر أفراد حراسة المرافق التعليمية منذ عام 2014 وتكليف 10مديرين للمراكز التابعة للهيئة الوطنية لرعاية الموهبين والمتفوقين.

سيتم إطلاق البرنامج الوطني لأولمبياد الرياضيات تمهيداً للمشاركة في الأولمبياد الدولية, مشيراً لإنشاء عدد 30رياض الأطفال بمراقبة التربية والتعليم بالبلديات.

