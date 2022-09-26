“باشاغا” يناقش مع وزراء المواصلات والكهرباء والحكم المحلي أداء الوزارات وخطط عملها والمشاريع المُدرجة تحت التنفيذ

قام رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين بعقد اجتماعاً ضم وزير المواصلات والنقل عبد الحكيم الغزيوي، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي .

نوقش خلاله أداء الوزارات وخطط عملها والمشاريع المُدرجة تحت التنفيذ، منها صيانة الطرق المتهالكة وإنشاء مشاريع طرق جديدة بجودة عالية داخل المدن وأخرى تربطها ببعضها .

تم كذلك مناقشة احتياجات القطاع وإجراء الصيانات المستعجلة، من بينها الكوابل ذات الجهد العالي وسد العجز خصوصاً في منطقة الجبل الأخضر استعداداً لفصل الشتاء، والنظر في تمويل مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها .

هذا واستعرض الاجتماع مقترحات تستهدف عدداً من المشاريع لتنفيذها في نطاق البلديات ضمن الميزانية التنموية لوزارة الحكم المحلي .

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