وزارة المالية تصدر تعميم عاجل وهام للمراقبين المالية بالسفارات والبعثات السياسية الليبية في الخارج …. وهذه التفاصيل

قررت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تكليف المراقبين المالية بالسفارات والبعثات السياسية الليبية في الخارج بموافاة إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بالوزارة في غصون أسبوع من تاريخه ببيانات دقيقة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تساهم فيها دولة ليبيا تتضمن الآتي وحصر لقيمة المساهمات المتأخر سدادها عن سنة 2021 والسنوات السابقة لها ، وبيان بقيمة المساهمات المستحقة عن سنة 2022 ميلادي.

كمت وأضحت الوزارة ضرورة الالتزام بتحويل قيمة المساهمات المخصصة والمحالة إليكم إلى وجهتها حسب ما يردكم من تعليمات صادرة عن وزارة الخارجية في الخصوص، وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوعين مـن تـاريخ استلامكم لها ، وموافاة إدارة الشؤون الإداريـة والمالية بوزارة الخارجية بما يفيد التنفيذ.

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