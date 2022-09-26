خاص.. “الأسود” لصدى: سنعمل على تحسين حاضنة الأعمال الليبية من خلال دراسة عميقة لواقع قطاع الأعمال في ليبيا

صرح نائب رئيس برنامج الاتحاد الأوربي “محمد الأسود” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: البدء في الحوار بين القطاع الخاص والعام لتحسين حاضنة الأعمال الليبية من خلال دراسة عميقة لواقع قطاع الأعمال في ليبيا، والتي تتضمن 600 شركة ليبيا، والاجتماع كان مع كل القطاعات المعنية بذلك، منها: الضرائب والجمارك والسجل التجاري والتسجيل العقاري والمصرف المركزي.

وأضاف”الأسود” لصدى: أنه تم تحديد 80 مشكلة تواجه القطاع الخاص، وتم دراسة هذه المشاكل، وتم اختيار 20 موضوع سيتم تناوله في القريب العاجل على مستوى القطاعات المختلفة، كما تم استعراض صورة ليبيا في الخارج من خلال بعض المؤشرات وتحديد هذه ومعالجتها، وسيتم في القريب تحسين صورة ليبيا الخارج عن طريق هذه المؤشرات.

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