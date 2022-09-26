وزير البيئة بالحكومة الليبية يؤكد على دعم قطاع الزراعة في ليبيا لتوفير الأمن الغذائي

شارك وزير البيئة في الحكومة الليبية محمد عبد الحفيظ أمس الأحد، في افتتاح معرض ليبيا الزراعي المقام بمركز تمنهنت ببلدية وادي البوانيس، الذي ترعاه الحكومة الليبية.

وأكد عبد الحفيظ في كلمة له خلال المعرض أن الحكومة الليبية تصب الاهتمام والدعم الكاملين لوزارة الزراعة وخططها التي تسعى لاعتماد سياسة غذائية محلية متنوعة، وأكثر قدرة على التكيّف مع أزمة الغذاء العالمية.

وشدد الوزير على ضرورة النهوض بقطاع الزراعة في ليبيا لتوفير الأمن الغذائي، والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ودعم مراكز البحوث الزراعية والاقتصادية والصناعية ومتابعة ودعم غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وأشار محمد عبد الحفيظ إلى ما يشهده العالم من تداعيات قد تكون سلبية في هذا المجال، ملفتًا إلى أن العالم لا يمكن اختصاره في دولة كبرى مهيمنة على الاقتصاد العالمي، ولها تأثير سلبي على الأمن الغذائي، مما ينعكس على زيادة الأسعار العالمية وشح في إنتاج الحبوب، الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر والسعي لتأمين ما تحتاجه بلادنا من مخزون يلبّي احتياجات المواطن.

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