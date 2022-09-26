خاص.. “الرعيض” يؤكد لصدى على ضرورة وجود منصة بين القطاع العام والخاص

صرح رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن هناك جهد كبير لتوضيح الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الليبي وتطوير القطاع الخاص.

وأكد “الرعيض” لصدى على ضرورة وجود منصة بين القطاع العام القطاع الخاص، ليتم دراسة ولكي تقوم الحكومة بالاستجابة للقطاع الخاص لكي يساهم في تطوير البلاد.

كما أوضح “الرعيض” أن في ليبيا لا يوجد تهريب إلا للوقود ويتم إخرجها من الحدود وهيا تعد جريمة في حق الوطن، أما السلع والبضائع خروجها إلى خارج ليبيا يسمى إعادة تصدير، ولا يوجد به ضرر بل مكسب وبالأخص بعد تعديل سعر الصرف.

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