العابد يبحث ملف التوظيف والتدريب مع السفيرة الفرنسية

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدةعلي العابد، خلال لقائه سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دو هيلين، العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاع التدريب والتأهيل والتوظيف.

وأكد العابد على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك على جميع الأصعدة، إذ استعرض مع هيلين البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، خاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب التابعة للوزارة، إذ تم الاتفاق على حث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في ليبيا على تشغيل الباحثين عن عمل وتدريبهم.

وناقش المجتمعون إمكانية المشاركة في تنفيذ المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج بسبب أهمية هذا الملف، ودعم شريحة كبيرة من الشباب، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

من جانبها أشادت هيلين بالتعاون المشترك، مبدية في الوقت نفسه استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة بخصوص بناء القدرات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين.