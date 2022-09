“العابد” يوقع مذكرة تفاهم مع السفيرة الفرنسية لتطوير عدد من موظفي الوزارة

بحث وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد” اليوم الاثنين مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دو هيلين ” العلاقات بين البلدين خاصة في قطاع التدريب والتأهيل ,واستعرض بعض المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها وخاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب .

و أكد “العابد” على عمق العلاقات بين البلدين ، حيث تم الاتفاق على حث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في ليبيا على تشغيل الباحثين عن عمل وتدريبهم ودعم شريحة كبيرة من الشباب,وتم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

