باشاغا يستعرض مقترحات تنفيذ عدة مشروعات في البلديات

اجتمع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مع كل من وزراء المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي، والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، والحكم المحلي سامي الضاوي، لاستعراض خطط العمل والمشاريع المدرجة للتنفيذ بالبلديات في القطاعات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.

وناقش المجتمعون أداء الوزارات وخطط عملها والمشاريع المدرجة تحت التنفيذ، التي منها صيانة الطرق المتهالكة وإنشاء مشاريع طرق جديدة بجودة عالية داخل المدن وأخرى تربطها ببعضها، بالإضافة إلى احتياجات قطاع الكهرباء وإجراء الصيانات المستعجلة للمحطات وشبكات التوزيع، التي من بينها الكوابل ذات الجهد العالي وسد العجز، خصوصًا في منطقة الجبل الأخضر؛ استعدادًا لفصل الشتاء، والنظر في تمويل مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لوضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء.

واستعرض المجتمعون مقترحات تستهدف عددًا من المشاريع لتنفيذها في نطاق البلديات ضمن الميزانية التنموية لوزارة الحكم المحلي، والوقوف على مدى جاهزية الوزارة لانطلاق انتخابات المجالس البلدية من خلال تقديم مقترح يتضمن جدولًا زمنيًا لبدء العملية الانتخابية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء واعتماده، وإصدار قرار بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.