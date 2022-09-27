المبروك يصدر مجموعة من الإجراءات من شأنها التقيد في استخدام الأموال في السفارات والبعثات الخارجية

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك خطابًا عاجلًا إلى المراقبين الماليين بالسفارات والبعثات السياسية في الخارج، بضرورة موافاة إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بالوزارة، ببيانات دقيقة عن المنظمات الإقليمية والدولية التي تساهم فيها ليبيا، وتتضن هذه البيانات حصر لقيمة المساهمات عن السنوات السابقة، والمساهمات المستحقة لسنة 2022.

وأضاف خطاب وزير المالية بضرورة الالتزام بتحويل قيمة المساهمات المخصصة والمحالة إلى الجهات التي وجه لها الخطاب، حسب ما يصدر من تعليمات من وزارة الخارجية، وموافاة إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخارجية، في مدة لا تتجاوز الأسبوعين حسب الخطاب.

وأوضح الخطاب أن ما صدر من إجراءات هو بناء على التعليمات التي صدرت من رئاسة الوزراء، بشأن التقيد في استخدام الأموال التي تصدر للجهات العامة، والمُمَولة من الميزانية العامة.

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