خاص.. فريق السيولة بالمركزي لصدى: تخصيص 70 مليون أخرى لفروع الجمهورية

قال فريق السيولة بالمركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية تم توزيع السيولة على فروع الجمهورية منطقة طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر كذلك بقيمة 70 مليون.

وتتمثل في باب الجديد 3 مليون والصريم 3 مليون والظهرة 3 مليون وسوق الثلاثاء 3 مليون ، وبن غشير 1.500 مليون ، وتاجوراء 1.500 مليون وغرب طرابلس 2.500 مليون ، وسوق الخميس 1.500 مليون ، وعين زارة 2.500 مليون ، والمهاري مليون ، وطريق السواني 2 مليون ، والشاحنات 1.500 مليون ، ومليتة للنفط مليون .

وفشلوم 2 مليون ، والقادسية مليون ، وبحوث الطاقة 2 مليون ، والتحرير مليون ، واسبيعة 2 مليون ، والحي الجامعي 2 مليون ، والبريد 2 مليون ، وجنوب طرابلس 3 مليون ، والمطار مليون، وحي الأندلس 2 مليون ، وبرج طرابلس 2 مليون ، والمغاربة مليون وبحوث النفط مليون ، وقرحي 2.500 مليون والكريمية 2 مليون ، والدعوة الإسلامية 2 مليون ، ومستشفى القلب 1.500 مليون والميدان 5 مليون ، والمقريف 5 مليون .

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