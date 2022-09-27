مصلحة السجل العقاري تنظم حفلاً بمناسبة انتهاء مشروع الأرشفة الإلكترونية لإدارتي شمال وجنوب طرابلس

نظمت مصلحة السجل العقاري احتفالية بمناسبة انتهاء أعمال مشروع الأرشفة الإلكترونية لإدارتي شمال وجنوب طرابلس.

وكانت الاحتفالية بحضور عدد من المسؤولين، منهم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم وعدد من عمداء البلديات بطرابلس، وعدد من مديرو الإدارات بالمصلحة.

وقال رئيس مصلحة السجل العقاري فرج المحمودي في كلمة له خلال الحفل، أن هذا العمل رغم مروره بعديد الظروف والتحديات كان عمل بالجميع، ويعتبر حفاظا على الملكية العقارية الخاصة للمواطنين، والعامة بأرشفتها إلكترونيا مضيفًا أنهم سيتم تعميمه على كافة الإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة.

وفي سياق متصل استعرض المشرف على مشروع الأرشفة، كل مراحل المشروع من جمع البيانات والمسح الضوئي للمستندات والوثائق وكذلك الكراسات العقارية والملفات المؤقتة، لافتا إلى إن المصلحة أصبحت بياناتها مشفرة بالكامل، وأيضا من خلال الشراكة مع شركة المدار الجديد في خدمة سحابة المدار ستكون البيانات آمنة، إضافة إلى إمكانية استرجاعها في حالات الكوارث والأزمات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية