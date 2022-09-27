وزير العمل والتأهيل يبحث مع السفيرة الفرنسية بليبيا التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل

بحث وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية -المكلف- بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير” عددا من الملفات من بينها العلاقات بين البلدين في قطاع التدريب والتأهيل.

جاء ذلك في لقاء الإثنين، جمع الوزير مع السفيرة، حيث استعرض عابد السفيرة البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها وخاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب التابعة للوزارة حيث تم الاتفاق على حث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في ليبيا على تشغيل الباحثين عن عمل وتدريبهم.

وتطرق اللقاء للمشاركة في تنفيذ المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الادماج لما لهذا الملف من أهمية ودعم لشريحة كبيرة من الشباب؛ كما تم التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

ومن جانبها أبدت السفيرة الفرنسية استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة بخصوص بناء القدرات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين، مشيدة بالتعاون المشترك بين ليبيا وفرنسا.

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